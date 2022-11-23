Habertürk yazarı: Erdoğan Akşener'le birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor

Habertürk yazarı Kübra Par, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİP lideri Meral Akşener'e yaptığı "Konumunu gözden geçirmeli" davetini değerlendirdiği yazısında, "Erdoğan hakkında pek çok şey söylenebilir ama bu tür konularda fazla hesap yapmadığını, içinden geçeni doğrudan söylediğini bilmeyen yoktur. Kaldı ki Erdoğan’ın İYİ Parti’ye daveti yeni değil. Daha 6’lı masa ortada yokken de bu çağrıyı birkaç kez yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı sert üslubu, söz konusu Akşener olunca yumuşattığını savunan Par, "Çünkü Erdoğan geçmişten gelen hukukları dolayısıyla Akşener’e şahsen husumet beslemiyor ve bugün olmasa bile gelecekte birlikte yol yürüyebileceklerini düşünüyor. Köprüleri yakmıyor…" diye yazdı.