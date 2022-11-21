Akşener'den Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı'nın attığı adımı nasıl kumarla özdeş hale getirmek istersin. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var” sözlerine yanıt verdi. Akşener, “Sayın Erdoğan, tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım… Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl” dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada, Altılı Masa’da yer alan İYİ Parti için, “Temenni ederiz ki bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” demişti.

Meral Akşener ise Erdoğan’a aynı yanıt vermiş ve “Çizgisinde hiç kırıklık olmayan; dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız” diye konuşmuştu.

Erdoğan da FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’ın başkenti Doha’dan dönerken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meral Akşener’e hitaben şunları söylemişti:

“Altılı Masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta 'Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz, işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl, bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var.”