Habertürk yazarı: Aday altılı masadan çıkar ve Kılıçdaroğlu olur

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmasını köşesine taşıdı.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini belirten Sarıkaya, İYİP'de üst yönetimin de “Aslında Kemal Bey'den daha iyi bir namzet yok. Koordinasyonu sağlaması ve Başkanlık sisteminden bir an önce çıkılması için en güvenilir ve iyi isim. Ama kazanacağını da görmeliyiz” diye konuştuğunu belirtti.

Gelecek Partisi’nin yöneticilerinden birinin Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan ederken, kaygısını “Seçilemezse hepimiz için felaket olur” cümlesiyle dile getirdiğini söyleyen Sarıkaya, "DEVA Partisi’nde derin bir sessizlik hakim, ancak itiraz edene rastlamadım..." dedi.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya çıkan aday profiline bakıldığında Kılıçdaroğlu’nun silueti veya eşkâli gittikçe netleşmeye başladı.

Ankara’da siyaset takip eden biri olarak CHP’li yöneticinin dünkü tespitine ben de katılıyorum, iki aya kalmaz Kılıçdaroğlu adı partilerin hepsi tarafından dile getirilir noktaya gelir.

Dolayısıyla şunu söylersek yanlış olmaz; aday masadan çıkar ve Kılıçdaroğlu olur."