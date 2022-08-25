Erdoğan'ın sürpriz toplantısının nedeni belli oldu: Memnun değil...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün partisinde yaptığı “olağanüstü” toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın kurmaylarıyla “gündem dışı” görüşmesi kulislerde “seçim hazırlığı” olarak nitelendirilirken AKP sözcüsü Ömer Çelik ise “Partinin seçim beyannamesi üzerindeki çalışmaların değerlendirildiğini” açıkladı.

TBMM’nin kapanmasıyla Erdoğan, başta Ordu, Çorum ve Manisa gibi illerde mitingler düzenledi. Erdoğan’ın bu mitinglerdeki kalabalığı “beğenmediği” ve kurmaylarına, “Sahada olun, 20 yıllık icraatımızda olanları anlatın” talimatını verdiği ifade ediliyor. AKP’nin İstanbul’da, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı “Yüz Yüze 100 Gün” programına ilişkin Erdoğan’ın “İstanbul’da gezilmedik yer bırakılmaması” talimatını verdiği de kaydediliyor. Erdoğan’ın “meydanlarda daha fazla kalabalık istediği” belirtilerken ayrıca “önüne gelen anket sonuçlarından da memnun olmadığı” dillendiriliyor.

AKP’li kurmaylar, Erdoğan’ın son günlerde dış politikada yürüttüğü görüşmeler sonrasında “partinin oylarının arttığını” savunuyor. Ancak bu artışın “Erdoğan’ın istediği düzeyde olmadığını” belirtiyor.