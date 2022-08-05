Habertürk Koordinatörü'nden MHP'li Semih Yalçın'a: Konukların görüşleri katılımcıları bağlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Habertürk'ü hedef göstermesinin ardından Habertürk PT Programları Koordinatörü Kürşad Oğuz'dan bir açıklama geldi.

Oğuz, Yalçın’ın Twitter mesajları üzerine yaptığı açıklamaya ilişkin, “Yayın bizim açımızdan ve yayıncılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te 14 yıl boyunca üst düzey görevlerde çalıştığını söyleyen Oğuz, Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’le doğrudan veya dolaylı olarak konuşması olmadığını dile getirdi. Oğuz, "Sorumlusu olduğum yayınlar çerçevesinde onun tarafından bana tek bir talep iletilmedi. Bunları bir kenara koyalım, kendisiyle yan yana bile gelmedim. Habertürk’teki sorumluluk alanlarımızla ilgili konuların onunla ilişkilendirilmesinin en basit ifadeyle haksızlık olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Oğuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurumda yayıncılıkla ilgili bütün süreçler kurumsal hiyerarşi ve editoryal bağımsızlık çerçevesinde yürür. Bu bağlamda MHP dahil meşru demokratik siyasi partiler, bağımsızlık, tarafsızlık ve hakkaniyet çerçevesinde kendine yer bulur.

Elbette farklı konukların yer aldığı programlardaki görüşler, özgür bir kanalda katılımcıları bağlar. Habertürk, siyasi tartışmaların tarafı değildir ve olmayacaktır. Bu programlarda taraflar kendi görüşlerini birbirlerine karşı özgürce savunabilirler. Sorumluluğunu üstlendiğim ve yönettiğim bütün programlarda ve yayınlarda bu ilkeler gözetilmiştir.

Söz konusu programda, konuğumuz Berhan Şimşek’in KPSS soruşturması bağlamında ÖSYM eski başkanının siyasi tandansına ilişkin yaptığı yoruma, Semih Yalçın tarafından bizzat tarafıma mesaj yollanarak itiraz edildi. Kendisine, gönderdiği açıklamayı kendi ağzından aynen okuyacağımı söyledim ve çok geçmeden okudum. O kısımda ne ben, ne diğer program sunucusu arkadaşım ne de diğer konukların KPSS ile ilgili MHP’yi itham edici tek bir sözü olmadığı gibi aksine bu iddiaya tarafımdan usulünce itiraz edilmiş ve ayrıca Semih Yalçın’ın itirazları da tarafımdan ekranda dile getirilmiştir. Özetle söz konusu ifade, Habertürk sunucularına değil canlı yayın konuğumuza aittir."