A Haber'in ekonomi gündemi: 'ABD'de enflasyon 30 yılın zirvesinde! Temel ihtiyaç malzemelerine dahi erişilemiyor'

Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak, 13 lira seviyesini aştı.

Dolardaki bu artış, hayat pahalılığını da artırırken, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi.

A Haber'in ekonomi gündemi tepki çekti

Haberde ABD'deki enflasyonun 30 yılın zirvesine ulaştığını belirtilirken ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişelemediği yazıldı.

Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin herhangi bir haberi olmayan A Haber, bu haberi ile tepki çekti.