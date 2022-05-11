A Haber nihayet enflasyon haberi yaptı: Ama Hollanda'dan

Artan fiyatlar ve yaşanan hayat pahalılığına yurttaşların tepkileri sürerken, A Haber yine ilginç bir habere imza attı.

Kanalda Türkiye'de TÜİK'e göre bile yüzde 70 olarak açıklanan enflasyon gündem edilmezken, "Avrupa’da gıda fiyatları daha da artacak" başlıklı bir haber yapıldı.

Haberde "Hollanda’da et ve sebze fiyatları hızla artıyor" denilirken, muhabir gıda ürünlerinin bir yıl önceki ve bugünkü fiyatlarını karşılaştırdı.

Haberde artan fiyatlar aktarılırken, Türkiye ve Hollanda'daki çalışanların alım gücü arasında bir karşılaştırmaya gidilmedi.