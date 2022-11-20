Haber alınamayan uzman çavuş için 'kayıp şehit' iddiası

Türkiye’nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği harekatta yer alan Mustafa Bazna adlı uzman çavuştan, 15 gündür haber alınamadığı, Bazna’nın ailesinin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yurttaş İletişim Formu’na başvurarak durumu bildirdiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Gergerlioğlu’na ulaşan aile, yapılan açıklamalarda Mustafa Bazna’nın yaşamını yitirmiş veya esir alınmış olabileceğini belirtti. Aile, Bazna’nın durumunu öğrenmek için talepte bulundu.

Ajansın konuya ilişkin görüştüğü Bazna'nın akrabaları, valiliğin Bazna’nın sistemde “kayıp şehit” olarak geçtiğini söylediğini aktardı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuya dair görüştüğümüz akrabaları, şu an kendisinden haber alınmadığını ve yaklaşık 17 gün önce Gergerlioğlu’nun formuna başvurduklarını belirtti. Akrabaları, ayrıca şunları söyledi: 'Ailesinden öğrendiğimiz kadarıyla 15 gün önce telefondan irtibata geçemeyince hayatından şüphelenmişler. Daha sonra valiliğe ulaşmışlar. Valilik de araştırma yapınca sisteme onların ‘Kayıp şehit’ olarak girdiklerini söyledi ama cenazemiz de yok. Durumu araştırılacak. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Hayatta mı yoksa esir mi alındı? Annesi zaten şu an hastanede, yoğun bakımda. İstediğimiz, hayatta mı değil mi bir şey yapabilir miyiz onu öğrenmek.'"