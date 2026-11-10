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HABAŞ'taki patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimliği belli oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri açıklandı. Patlamada yaralanan işçilerin tedavileri sürüyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.11.2026 , 12:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 , 15:10

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri belli oldu.

9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerin isimleri şöyle:

  • İlker Sığırtmacıoğlu
  • Hüsnü Ersoy
  • Göksel Ünaldi
  • Yasin Taşçı
  • Uğur Temel
  • Barış Güney
  • Orhan Altay
  • Özcan Efe
  • Recep Fedai
  • Abdülkadir Kınacı
  • Ceylan Bıyıklı
  • Ferhat Maraşlı
  • Ersin Oğuz
  • Mustafa Sert
  • Kadir Kaan Özçelik
  • Serkan Kurt
  • Fatih Işık

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