HABAŞ'taki patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimliği belli oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri belli oldu.

9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerin isimleri şöyle:

İlker Sığırtmacıoğlu

Hüsnü Ersoy

Göksel Ünaldi

Yasin Taşçı

Uğur Temel

Barış Güney

Orhan Altay

Özcan Efe

Recep Fedai

Abdülkadir Kınacı

Ceylan Bıyıklı

Ferhat Maraşlı

Ersin Oğuz

Mustafa Sert

Kadir Kaan Özçelik

Serkan Kurt

Fatih Işık

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