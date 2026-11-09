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HABAŞ'taki işçi katliamına yayın yasağı

İzmir’de HABAŞ demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Hakimlik "olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına" hükmetti. Gerekçe ise söz konusu yayınların “kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği” şeklinde oldu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 09.11.2026 , 21:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 , 22:27

İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 işçinin yaşamını yitirdiği, 1’si ağır 12 işçinin yaralandığı HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

AA’nın aktardığına göre Aliağa Sulh Ceza Hakimliği’nce, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

Kararda, söz konusu paylaşımların “kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği” belirtildi.

Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı. 

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