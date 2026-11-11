HABAŞ'ta son durum: Üretim durdu, hâlâ bir işçi kayıp

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı bildirildi.

Ege'deSonSöz'deki habere göre, fabrikada üretim durdurulurken, kayıp olduğu belirtilen 1 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy'un cenazeleri Menemen'in Bozköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hâlâ bir işçi kayıp

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarının gözetiminde, olay yerinde uzman bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin ise yaralandığı tespit edilmiştir.

Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü- işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Patlamanın meydana geldiği işletmede üretim faaliyetleri durdurulmuş olup 1 kayıp işçiyi arama çalışmaları sürmektedir. Olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişiler tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir."

Fabrika önünde kendisini yakmıştı: TIR şoförünün hayati tehlikesi sürüyor

Başsavcılığın açıklamasında olayla aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrika önünde intihar girişiminde bulunan TIR şoförü T.İ.’nin ağır yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle akrabalık bağı bulunmadığı ifade edilen T.İ.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisine devam edildiği kaydedildi. Bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldığı açıklandı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.