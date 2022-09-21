Haaretz: Romanya İsrail'den Demir Kubbe sistemi satın almak istiyor

İsrail gazetesi Haaretz'de çıkan bir haberde Romanya'nın İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemini satın almaya "çok hevesli" olduğu öne sürüldü. Satışın gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu İsrail'den silah alımlarını hızlandırmak istediğini söyledi.

Söz konusu iddiasını Haaretz kimliği belirsiz kaynaklara atfetti. Haber, Dincu'nun geçen hafta İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Dincu, gazeteye verdiği demecinde Demir Kubbe'den bahsetmezken Bükreş'in "İsrail ile birçok alanda askeri ve güvenlik işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Ordumuzu nasıl geliştireceğimizi İsrail'den öğrenmek istiyoruz" diyen Bakan, "Tecrübesi nedeniyle İsrail bu konuda en iyi bilgiye sahip." diye ekledi.

İsrail ve ABD tarafından finanse edilen Demir Kubbe, ilk olarak 2011'de İsrail tarafından konuşlandırıldı. Füze kalkanı görevi gören Demir Kubbe'nin müşterileriyse fazla değil. Kanada, Finlandiya, Hindistan ve Singapur da dahil olmak üzere bir dizi ülke radar bileşenini satın almış olsa da, füze bataryalarını yalnızca ABD ve Azerbaycan'ın satın aldı. ABD Ordusu sadece iki tane satın aldığını doğruladı.

ABD ortaklaşa Demir Kubbe'yi geliştirdiğinden, sistemin yabancı bir ülkeye satışının Washington'un onayına ihtiyacı var.

Romanya'nın İsrail silahlarınıysa satmak için satın almak istiyor. Romanya'daki silah fabrikaları halihazırda İsrail insansız uçakları, kuleleri ve diğer teçhizat için bileşenler üretiyor ve Bakan Dincu İsrail silahlarını Romanya'nın NATO müttefiklerine satmak istediklerini dillendiriyor.