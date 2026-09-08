Haaretz: Netanyahu 7 Ekim saldırısından 10 gün önce uyarıldı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırıdan yaklaşık 10 gün önce doğrudan uyarıldığı ancak bu bilgiyi ülkenin güvenlik kurumlarının yöneticilerine aktarmadığı iddia edildi.

Haaretz’in gazeteciler Shlomi Eldar ve Ruth Yuval’ın hazırladığı Rehineler: 843 Günlük Terk Ediliş adlı kitaba dayandırdığı habere göre uyarı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’den geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu’nun söz konusu dönemde Bin Zayid’le böyle bir görüşme yapmadığını ve herhangi bir uyarı almadığını savunarak haberi “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

45 dakikalık görüşme

Kitap için İsrail’den ve diğer ülkelerden üst düzey yetkililer dahil onlarca kaynakla görüşüldüğü, çeşitli belgeler ve kayıtların incelendiği belirtildi.

Haberde, Eylül 2023’ün sonlarında Netanyahu ile Bin Zayid arasında şifreli bir telefon üzerinden yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı. Görüşmenin içeriği hakkında üç üst düzey yabancı yetkilinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye doğrudan vakıf olduğu belirtilen Bin Zayid’in danışmanına göre BAE lideri, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın İsrail’e karşı geniş çaplı bir operasyona hazırlandığını söyledi. Bin Zayid’in, "olası saldırının büyük bir kan dökülmesine yol açacağı, bölgeyi istikrarsızlaştıracağı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları’nı tehlikeye atacağı" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Netanyahu’nun ise uyarı karşısında Hamas kaynaklı gerilimin merkezinin Gazze değil Batı Şeria olduğunu, İsrail’in Gazze’deki durumu kontrol altında tuttuğunu ve her türlü senaryoya hazır bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Bin Zayid’in daha sonra dönemin CIA Direktörü William Burns’e de bölgede “bir şeylerin patlamak üzere olduğu” yönündeki kaygısını ilettiği öne sürüldü.

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Zamanlama dikkat çekici

Habere göre Bin Zayid, verdiği mesaja karşılık Netanyahu’nun gerekli askeri ve güvenlik önlemlerini almasını bekliyordu. Ancak uyarı İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı’na, dış istihbarat servisi Mossad’ın başkanına ya da iç istihbarat örgütü Şin Bet’in yöneticilerine aktarılmadı.

Üst düzey bir Şin Bet yetkilisi, "Netanyahu’nun aldığı uyarılardan haberdar olmaları durumunda kurumun Hamas’a ilişkin değerlendirmesinin değişebileceğini" söyledi.

İddianın, Netanyahu’nun son dönemde 7 Ekim saldırısının sorumluluğunu yeniden güvenlik kurumlarına yüklemeye çalıştığı bir sırada ortaya çıkması dikkat çekti. Netanyahu kısa süre önce, saldırı gecesi gelişmelerden haberdar edilmediğini ve güvenlik yöneticileri tarafından uyandırılması halinde saldırıyı önleyebileceğini öne sürmüştü.

Sinvar’dan ‘deprem’ mesajı

İsrailli gazetenin aktardığına göre BAE’nin uyarısı, Hamas ile İsrail arasında 2023 boyunca yürütülen dolaylı görüşmeler sırasında iletilen mesajlara dayanıyordu.

Bu temaslarda "Gazze ablukasının aşamalı biçimde hafifletilmesi, sınır bölgesinde sanayi alanları oluşturulması, Gazze açıklarındaki doğalgaz kaynaklarının kullanılması ve Hamas’ın elindeki İsraillilerle Filistinli tutukluların takası" gibi başlıkların ele alındığı belirtildi.

Ancak Netanyahu’nun, özellikle aşırı sağcı koalisyon ortaklarından gelen baskı nedeniyle tutuklu takasını görüşecek bakanlar komitesini toplamayı sürekli ertelediği öne sürüldü.

Bunun üzerine Sinvar’ın görüşmelerde aracılık yapan Filistinli yetkiliye, “İsraillilere ilerleme sağlanmazsa büyük bir sürpriz hazırladığımı söyleyin. Bir deprem beklesinler” mesajını verdiği aktarıldı.

Aracının 15 Eylül’de Şin Bet’i bilgilendirdiği; Şin Bet Başkanı Ronen Bar’ın da iki gün sonra Netanyahu’ya İsrail’in Hamas’la “çarpışma rotasında” olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi. Netanyahu’nun buna karşın sınırdaki askeri yığınağı artıracak ya da Hamas yönetimini hedef alacak bir karar vermediği kaydedildi.

Haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’in de saldırıdan birkaç gün önce Netanyahu’ya benzer bir uyarı ilettiği iddia edildi. Netanyahu’nun Kamil’e de Gazze’nin kontrol altında olduğunu, asıl sorunun Batı Şeria’da bulunduğunu söylediği aktarıldı.

‘Rehineler koşulsuz bırakılabilirdi’ iddiası

Kitapta 7 Ekim’in hemen ardından yürütülen görüşmelere ilişkin de dikkat çekici iddialar yer aldı.

Buna göre Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, saldırının gerçekleştiği gün Mossad Başkanı David Barnea’ya Hamas’ın elindeki bütün sivil rehineleri herhangi bir önkoşul ileri sürmeden serbest bırakmaya hazır olduğu mesajını iletti. Hamas’ın yalnızca üzerinde uzlaşılacak uluslararası bir arabulucu talep ettiği öne sürüldü.

Barnea’nın ise “Sivilleri bırakmak istiyorlarsa bıraksınlar, Hamas’la görüşmeye hazır değiliz” yanıtını verdiği aktarıldı.

Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan üzerinden İsrail’e ulaştırılan benzer bir öneriye de Netanyahu’nun herhangi bir görüşme istemediği ve önceliğinin Hamas’ı askeri yollarla ortadan kaldırmak olduğu yanıtının verildiği iddia edildi.

Yeni bilgiler, Netanyahu’nun 7 Ekim öncesindeki uyarılara ilişkin sorumluluğunu soruşturacak bağımsız bir devlet komisyonunun kurulmasına uzun süredir karşı çıkmasının yeniden tartışılmasına neden oldu. Muhalefet, uyarıların dikkate alınmamasını “cezai ihmal” olarak nitelendirdi.

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