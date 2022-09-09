İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu'ndan çalıştay kararı

Temmuz ayında kuruluş toplantısını gerçekleştiren İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen üçüncü toplantısının ardından belirli başlıklarda karara bağlanmak üzere komisyonlar kurdu.

Toplantıda yıl sonuna doğru “iş güvenliği uzmanlarının sorunları” başlığında büyük bir çalıştay organize edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının açılışında İGU Platformu’nun çok yeni kurulmuş olmasına rağmen önemli bir ihtiyacı karşıladığı görüşü dile getirildi.

Kısa süreli çalışma döneminde bile önemli kazanımlar elde edildiği, iki OSGB patronun uzmanların talep ettikleri maaş zamlarını kabul ettiği ve SGK primlerinin eksiksiz yatırılacağının garanti edildiği bilgisi verildi.

Açış konuşmasında iş güvenliği uzmanlarının birlik olduklarında talep ettikleri tüm haklarını alacakları konusunda deneyimler paylaşıldı.

Toplantıda kurulma kararı alınan komisyonlar şu şekilde belirlendi:

• İş Güvenliği Uzmanları asgari ücretlerinin belirlenmesi komisyonu

İGU Birlik Platformu’nun uzmanların (A-B-C) gruplarına göre taban maaş skalalarının belirlenmesi ve güncellenmesini için çalışmalar yürütecek.

• STK, Meslek Odaları, Tabipler Birliği, Baro vb kurumlarla iletişim komisyonu

İGU Birlik Platformu’nun yapacağı çalışmalarda destek alacağı kurumlarla iletişimi sağlayacak.

• İş Güvenliği Uzmanları için hukuki destek ve dayanışma komisyonu

İş güvenliği uzmanlarının, OSGB yönetimi ile anlaşmazlıklarında hukuki destek verecek, olası iş kazalarında hukuki destek sağlayacak, içinde hukukçularında olacağı bir komisyon çalışması yürütülecek.

• OSGB kara listesi oluşturma komisyonu

OSGB firmalarının kara listesi için olumsuzluk kriterlerin belirlenip listede ismi geçecek OSGB firmalarının çalışması yapılacak.

• İş Güvenliği Uzmanları Çalıştay Organizasyonu komisyonu

Çalıştayda yer alıp sunum yapacak yetkin uzmanların, sağlıkçıların, hukukçuların yer alacağı bir ekip kurulması, çalıştayın yapılacağı yerin organizasyonu başlıklarda görev alacak.

• Mesleki gelişim komisyonu

İş güvenliği uzmanlarının yararlanabileceği kaynaklar geliştirilip uzmanlarla paylaşılacak. Uzmanların yararlanabileceği, makale, dergi, yargıtay kararları vb. kaynaklar bir yerde toplanacak. Mesleğe yeni başlamış iş güvenliği uzmanları için bir Yeni Uzman Kiti oluşturulacak.

• Sosyal medya ve iletişim komisyonu

Komisyon, sosyal medya ve diğer platformlarda İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu’nun icraatlarını yayınlayacak, iletişim çalışmaları yürütecek.

• İş ilanları ve iş gelişim komisyonu

Komisyon, iş arayan ve kariyer geliştirmek isteyen iş güvenliği uzmanları için çalışmalar yürütecek.