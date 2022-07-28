İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu kuruldu

İlk toplantısını Haziran ayında gerçekleştiren İzmir ve Manisa’da çalışan iş güvenliği uzmanları, 27 Temmuz’da ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda uzman yoğun ilgi gösterdi. Şantiyelerde, OSGB şirketlerinde ve sosyal medya ağlarından örgütlenen iş güvenliği uzmanları, üzerinde uzlaştıkları bir dizi başlığı öne çıkararak bir platform kurma kararı aldı.

İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu tarafından alınan kararlar şu şekilde: