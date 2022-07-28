İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu kuruldu

İlk toplantısını Haziran ayında gerçekleştiren İzmir ve Manisa’da çalışan iş güvenliği uzmanları, 27 Temmuz’da ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda uzman yoğun ilgi gösterdi. Şantiyelerde, OSGB şirketlerinde ve sosyal medya ağlarından örgütlenen iş güvenliği uzmanları, üzerinde uzlaştıkları bir dizi başlığı öne çıkararak bir platform kurma kararı aldı.
İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu tarafından alınan kararlar şu şekilde:
- Sigorta primlerimiz gerçek maaşlarımız üzerinden yatırılsın. Sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırılıp, fazla miktarın haricen verilmesi uygulamasına son verilsin.
- Temmuz 2022 maaşlarımız zamlı tarifeler üzerinden yatırılsın. Enflasyon farkı göz önünde bulundurularak belirlenecek zamlar, içinde bulunduğumuz Temmuz ayından başlatılacak şekilde derhal hayata geçirilsin.
- Yeni mezun uzmanlar da tecrübeli uzmanlarla aynı maaş skalasında değerlendirilsin. Yeni uzmanlara düşük maaş uygulamasına son verilsin.
- Çalışma koşullarımız, işimizi mesleğimizin onuruna yakışır bir biçimde ifa etmemizi sağlayacak şekilde iyileştirilsin.
- Mesleğin onurunu, itibarını ve iş güvenliği ile işçi sağlığını tehlikeye atan “kiralık sertifika” uygulamasına son verilsin.
- İş güvenliği uzmanlarının mesleğin gereklerini güvenli ve hızlıca yerine getirebilmeleri için özel şirketler karşısında güvenceli çalışabilecekleri şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca, yasal düzenleme yapılsın.