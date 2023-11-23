Gürültü bahanesiyle katliam: 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde Papatya Sokak'ta bulunan Kader Apartmanı'nda tek başına oturan 72 yaşındaki T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.

DHA'nın haberine göre, saat 23.45 sıralarında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden 71 yaşındaki babaanne B.T., 41 yaşındaki baba H.T., 40 yaşındaki anne S.T. ve çocukları 13 yaşındaki M.T. ile 11 yaşındaki C.T. hayatını kaybetti.

Şüpheli T.Ü. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu ve gözaltına alındı.