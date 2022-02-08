Gürteks'te işçilerin eylemi sürüyor: Patronun teklifi kabul edilmedi

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde iş bırakan Gürteks işçileri, patronun yeni talebini de kabul etmedi. İşçilein bekleyişi sürüyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, fabrikanın işletme şefi, sabah saatlerinde fabrika önündeki işçilerin yanına gelip patronun teklifini iletti. Patronun işçilere 5 bin 400 lira net maaş önerdiğini belirten fabrika şefi, işçilerin fabrikaya girip işbaşı yapmasını istedi. İşçiler ise yeni teklifi kabul etmeyerek bekleyişlerini sürdürdü.

Gürteks yönetimi işçilere dün, 5 bin 200 lira artı 200 lira devamsızlık primi önermişti. Bunu kabul etmeyen işçiler 5 bin 500 lira net maaş ve ayrıca iki bayramda onar yevmiye ikramiye istemişti.

İşçiler taleplerinin kabul edilmesini istediklerini söyleyince, şef Şireci ve Melike Tekstil'in verdiği aylıkları aktararak, kendilerinin daha yüksek ücret verdiğini söyledi. İşçiler şefe tepki göstererek daha yüksek veren fabrikaların olduğunu belirtti.

'Aranızda milliyetçi kimse yok mu?'

Şef tartışma sırasında işçilere "Aranızda milliyetçi kimse yok mu, burası milli servet" ifadelerini kullanınca, işçiler "Biz neyiz, biz milli servet değil miyiz?" diyerek tepki gösterdi.

Fabrikanın teklifini kabul etmeyen işçiler, taleplerinde ısrarlı.