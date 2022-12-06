Gürsu'da CHP İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı

CHP Gürsu İlçe Başkanlığı'na düzenlenen taşlı saldırı sonucu parti binasının camlarının kırıldığı görüldü. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz..."

CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz...@hasimozturkchp pic.twitter.com/KUJkCGODSt — Erkan AYDIN (@erkanecz) December 5, 2022 {C}

KRTTV'den Onur Erdoğan'ın haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Olayın kişisel husumetten kaynaklandığını ifade eden Aydın, ilçe başkanlığının olaya ilişkin şikayetçi olduğunu söyledi.