'Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ediyorum' diyen ismin zaten görevden alındığı ortaya çıktı

İYİP Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye de bakanlık verilebilir' sözlerini gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ancak Özışık'ın bu açıklamasından daha önce görevinden alındığı öğrenildi.

İYİP'ten yapılan açıklama şöyle:

25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin ÖZIŞIK hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir.

05.09.2022 tarihinde Ankara’da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın ÖZIŞIK’a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın ÖZIŞIK’ın Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.