Gürsel Tekin’in şikâyeti sonrası BirGün ve Sözcü TV çalışanları ifadeye çağrıldı

CHP’nin İstanbul’daki üye katılım törenine figüran getirildiğine ilişkin haberleri yapan dört gazeteci savcılığa ifadeye çağrıldı.

BirGün muhabiri Ebru Çelik, gazetenin Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan’ın, Gürsel Tekin’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alınacağı bildirildi.

BirGün çalışanları Çelik, Koç ve Gültekin’in 29 Temmuz saat 14.00’te İstanbul Adliyesi’ndeki Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade vereceği açıklandı.

Gürsel Tekin şikâyetçi olmuştu

Soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Tekin’in şikâyet dilekçesinde Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan “şüpheli” olarak gösterildi.

Dilekçede gazetecilerin Türk Ceza Kanunu’nun hakaret suçunu düzenleyen 125’inci, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 217/A ve iftira suçunu düzenleyen 267’nci maddeleri kapsamında soruşturulması istendi.

Başsavcılık daha önce yaptığı açıklamada, Sarıyer’deki CHP etkinliğine cast ajansı aracılığıyla parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu konuda yapılan yayınlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ajans sahibi figüran götürdüğünü doğruladı

BirGün’ün haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in katıldığı törende farklı cast ajansları üzerinden yüzlerce kişinin 950 lira karşılığında etkinlik alanına getirildiği belirtilmişti.

Haberde adı geçen Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını doğruladı. İne, buna karşılık CHP Genel Merkezi veya CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ücret almadığını, çalışmayı “dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla” gerçekleştirdiğini savundu.

BirGün, haberinin somut bilgilere dayandığını ve ajans sahibinin açıklamasıyla doğrulandığını belirterek gazeteciler hakkında yapılan açıklamalara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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