Gazeteci Yavuz Oğhan’dan Gürsel Tekin hakkında suç duyurusu

Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in dile getirdiği iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tekin, CHP’ye düzenlenen bir üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran götürüldüğüne ilişkin haberin ardından yaptığı açıklamada Gazete Pencere’yi hedef almıştı.

Tekin açıklamasında, “Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullanmıştı.

‘Faturalardaki tutarlar yanlış aktarıldı’

Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Tekin’in sözünü ettiği faturalardaki tutarları kasıtlı biçimde yanlış aktardığı savunuldu.

Dilekçede, faturaların Oğhan’ın CHP’de iletişim danışmanlığı yaptığı dönemde sunduğu hizmetlerin bedeline ilişkin olduğu belirtilerek, açıklamalarla kamuoyunun yanıltılmasının ve Oğhan’ın hedef haline getirilmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

Tekin hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “iftira” ve “alenen hakaret” suçlarından soruşturma başlatılması, ardından kamu davası açılması talep edildi.

Avukat Hüseyin Ersöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin siyasetçiler tarafından hedef gösterilmesinin “demokratik olgunlukla açıklanamayacağını” belirtti.

Gazeteci "çağının tanığı" olan kişidir. Hiçbir siyasetçi eleştiriden bağışık olamaz. Birgün Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerinden, siyasilerin gazetecileri hedef göstermesi "demokratik olgunlukla" açıklanabilecek bir durum değildir.



Gürsel Tekin'in"gerçekdışı bilgiler… https://t.co/fOMYgr2I0f pic.twitter.com/doci2X2OGV — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) July 28, 2026

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