Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım

"İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" cevabını veren ve bu sözleri tartışma konusu olan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yetkisi yok" sözleri sebebiyle kırgın olduğunu söyledi.

Tekin, katıldığı bir Youtube programında Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik şöyle konuştu:

"Böyle laflar olur mu; 'yetkisi yok, etkisi yok'... Ne yetkisi, mal mı paylaş mıyım? Ne demişim? Sayın Genel Başkan demez mi; 'Evladım bir gidin bakın izleyin, bana izletin ne demiş bu adam'. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o.

Dersim meselesinde Sayın Genel Başkanın yanında tek kişi vardı; o da Gürsel Tekin. Aslanlar gibi gittim yanında durdum. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin, en iyi sen bilirsin Sayın Genel Başkan. Demokrat bir insan olarak, benden nasıl bir cevap bekleyebilirsin? Onun için kırgınım yani."