Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na daha önce kayyım olarak atanan ve "mutlak butlan" kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin, AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayacağını iddia etti.

TGRT’de açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımlar yaşanacağını ileri sürerek, bu konuda çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını öne sürdü. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "birçok konuyu bildiğini ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını" savundu.

'CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var'

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP tabanına hitap eden bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde de bulunan Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil, bir grubun himayesindeler" ifadelerini kullandı.

'MYK 2 gün içinde açıklanacak'

Öte yandan CHP’de mahkeme kararının ardından henüz MYK açıklanmazken, Parti Meclisi (PM) toplantısı da yapılmadı. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi 30 Mayıs'ta ya da en geç 31 Mayıs tarihinde açıklamasını beklediğini ifade etti.