‘Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verecek, siyasi yasak gelebilir’

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CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı verilen dava dışında aynı kurultay sürecine ilişkin bir de ceza davası sürüyor.

Dava kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmiş durumda.

1 Temmuz’da karar çıkması beklenen davaya ilişkin TGRT ekranlarında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Fatik Atik, geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Turgut Koç’un ifadelerine, Uşak ve Antalya operasyonlarından gelen ifadelere işaret ederek bayram sonrasında yeni operasyonlar olacağını öne sürdü.

Tüm bu sürecin sonunda davadan ceza çıkmasının beklendiğini iddia eden Atik, dava kapsamında dokunulmazlıkları nedeniyle işlem yapılmayan ve Meclis’e tezkereleri gönderilen 9 vekil olduğunu dile getirdi.

Davadan ceza çıkması durumunda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Meclis gündemine geleceğini öne süren Atik, Kılıçdaroğlu’nun bu adımın önünü açacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu ekibinin “bu isimlerin de yargılanması ve aklanmasını gerekir” dediğini öne sürdü. Atik, olası bir cezanın siyasi yasak iddiasını da gündeme getireceğini dile getirdi.

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