Gürsel Tekin: CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

CHP milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini dile getirdi. 

CNN Türk yayınına katılan Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.

Haber

İYİP'ten 'Şu an CHP ile ittifakta değiliz' açıklaması