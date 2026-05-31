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Gürsel Tekin: Bu şartlarda yapılacak kurultay ne kadar sağlıklı olabilir?

CHP’de İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandığını, 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığını savunan Gürsel Tekin "Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir" dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 31.05.2026 , 20:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 08:38

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Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partideki kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandığını, 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığını savunarak "Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili CHP’liler, İstanbul’un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege Akp partiye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?" ifadesini kullandı.

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