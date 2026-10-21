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Gürlek fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 404 kişiye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek'in açıklamasına göre, yüzlerce kişi ve şirketin mal varlığına yönelik tedbirler alınırken iade edilen paranın toplam tutarı açıklanmadı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.10.2026 , 21:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 , 22:30

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemler ve haksız kazanç iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı.

Gürlek’in paylaştığı verilere göre, soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 88’i tutuklanırken 26 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı, 195 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

453 kişi ve şirket hakkında tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında mali tedbir kararları alındı. Bu kararlar arasında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesi bulunuyor.

Gürlek, soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara para iadesi yapmaya devam ettiğini belirtti. Ancak bugüne kadar iade edilen toplam tutara ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Kazançların boyutuna ilişkin sorular sürüyor

Fon soruşturması kapsamında daha önce kamuoyuna yansıyan veriler, üç fondan kazanç sağlayan 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon lira elde ettiğine işaret etmişti. Soruşturmada yüksek kazanç sağladığı belirtilen kişi ve şirketlerin kimler olduğu, bu kazançların nasıl elde edildiği ve iade sürecinin ne ölçüde ilerlediği ise gündemdeki yerini koruyor.

Gürlek, soruşturmaların ve para iadesi süreçlerinin sürdüğünü belirterek sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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