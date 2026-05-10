Gürlek duyurdu, yandaşlar servis etti: Yalım itirafçı olup Özgür Özel’i hedef aldı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisine yönelik otel odasındaki baskın sonrası tutuklanmış, bir süre sonra da CHP’den ihraç edilmişti.

İhraç kararından bir süre sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında Yalım’ın etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere ifade verdiğini, yani itirafçı olduğunu duyurdu.

Bu duyurunun hemen ardından yandaş basına Yalım’ın ifadeleri servis edildi.

Yapılan servislerin tamamı doğrudan Özgür Özel’i ve mutlak butlan davasını ilgilendiriyor.

Yalım, Özel’e kurultay için 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia ederken, bu ifade hem Özel’i doğrudan hedef alıyor hem de mutlak butlan davasında AKP’nin yeni hamlesine zemin hazırlıyor.

Önce Gürlek’in işaret fişeğini verdiği, ardından da geleneksel hale gelen şekilde yandaş basının servis ettiği ifadedeki iddialar şöyle:

"2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özel’in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özel’i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özel’in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.

Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım.

Uşak Belediyesi’ne ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin Euro ve KDV, Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum."