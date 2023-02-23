Gürkan Korkmaz: Kafayı yemek üzereyiz! Güvende hissedemiyoruz, kaygılıyız

Gezi Direnişi'nde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, güvenli diye gittikleri Mersin'de yaşadıklarını paylaştı.

Korkmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bunlar depremden sonra güvenli diye Mersin’de yerleştiğimiz evin giriş katındaki kolonlar. Son depremden Mersin de kötü etkilendi. Bugün apar topar evi terk ettik; Antakya’ya döndük. 2 aylık bebekle bir oraya bir buraya; kafayı yemek üzereyiz! Güvende hissedemiyoruz, kaygılıyız…" dedi.