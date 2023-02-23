Hande Fırat seçim tarihini duyurdu: İki önemli toplantı yapıldı, tarih yüzde 99 netleşti

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AKP'nin seçim tarihi hazırlıklarına ilişkin aldığı bilgiyi paylaştı.

"Seçim ertelenecek mi?' tartışmalarına ilişkin konuşan Fırat şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor. Bu akşam bir toplantı vardı, 'Teknik açıdan yetişecek mi?, Teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı?' diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a, Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde."