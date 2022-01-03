Gürer: Yem ve un fiyatları yine artacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday ve arpa satış fiyatlarına yaptığı zammı değerlendirdi.

Gürer, "Tarımda zor bir yıla girdik. Üreticinin girdi maliyetlerindeki artış sürüyor. Bugün enflasyon yüzde 36 olarak açıklandı. Yurttaşın yaşamının içinde olan elektrik, akaryakıt, doğal gaz, gıda, yiyecek fiyatları üzerinden bir hesaplama yaparsanız bu açıklanan enflasyonun düşük olduğunu görmüş olursunuz." diye konuştu.

TMO’nun buğday ve arpa satış fiyatlarına yaptığı zammı eleştiren Gürer, şunları söyledi:

“TMO, mayıs ayında açıkladığı fiyat ile çiftçilerimizin arpasını 1,750 liradan, ekmeklik buğdayını 2 bin 250 liradan, makarnalık buğdayını da 2 bin 450 liradan alacağını duyurdu. Taban fiyat olarak açıklanan bu fiyatlarında çok iyi fiyat olduğu, bir yıl öncesine göre de yüzde 36’lık bir artış sağlandığı da gerek bakan gerekse TMO yetkilileri tarafından ifade edildi. Ocak ayında TMO, ürünlerin satış fiyatını bir duyuru ile kamuoyuna açıkladı. Buna göre ocak ayı için arpa 2 bin 250 liradan, ekmeklik buğday 3 bin 275 liradan, makarnalık buğday da 3 bin 950 liradan satılacak. Taban fiyat olarak çiftçimize yüzde 36 olarak artışı değerli ve önemli bir artış olarak sunan TMO, 8 ay önce açıkladığı taban fiyata göre, arpada yüzde 45, ekmeklik buğdayda yüzde 45, makarnalık buğdayda yüzde 61 satış fiyatını artırmış oldu. Çiftçimizin girdi maliyetlerindeki artışa rağmen taban fiyatını düşük tutan siyasi iktidar, çiftçiden aldığı ürünün fiyatında, bir yılda yüzde 45’ten aşağı olmamak üzere artış gerçekleştirmiş oldu. Enflasyon yüzde 36 açıklanıyor, TMO taban fiyatı verip aldığı ürünü yüzde 45 ile piyasaya vereceğini duyuruyor. Böyle olunca piyasada yem ve un fiyatları da yine artacak.”

'Mazot destekleri en az 3 kat artırılmalı'

Unun ton fiyatının 15 bin liraya çıktığına dikkat çeken Gürer, “Fırınlarda ise 50 kiloluk un, bir yıl önce 180 liraya, bugün 350 liraya torbası gelmiş durumda. Bu durumda yeni fiyat artışları et, süt ve un mamullerinde gerçekleşmiş olacak. Bunun temeli girdi maliyetleri ile ilgili iktidarın duyarsızlığı.” dedi.

Gürer, “Bu yıl 6 bin liranın altında taban fiyat çiftçiyi kurtarmaz. Fakir fukaranın bir alabileceği ekmeği var. Ekmek fiyatları üç liraydı. 2022 yılında bu fiyatların bu şekilde gitme şansı yok. Öncelikli olarak çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Mazot destekleri en az üç kat arttırılmalı.” diye konuştu.