Gürcü çete lideri, Bulgaristan plakalı araçtan inen bir kişi tarafından Trabzon'da öldürüldü

Trabzon’da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişinin suç örgütü lideri Gürcü asıllı "Rezo Tiflis" lakaplı Revaz Lordkipanidze olduğu anlaşıldı.
Sözcü'nün haberine göre; 15 Ocak Pazar günü Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen olayda, bir siteye ait otoparkta aracında oturan Lordkipanidze, Bulgaristan plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 64 yaşındaki Lordkipanidze, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.
Gürcistan basını duyurdu
Olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri, Trabzon'da öldürülen kişinin ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri Revaz Lordkipanidze olduğunu duyurdu.
Çeşitli organize gruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze'nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldığı öne sürüldü.
Fransa ve Rusya'da suç örgütü faaliyetlerini yürüten çete liderinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.