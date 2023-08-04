Gürcistan'ın tatil beldesinde heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bulunan tatil beldesi Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında son bilgiler paylaşıldı.

Afet bölgesinde helikopterlerin desteği ile 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ulusal yas ilan edildi

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.

Şovi'de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor. (AA)