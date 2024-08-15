Gürcistan iktidarı Saakaşvili'nin yargılanmasını istiyor: '2008 savaşı iyi planlanmış bir ihanetti'

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisi, 2008'de Rusya'yla Gürcistan arasındaki Güney Osetya Savaşı'nda dönemin devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin dış güçlerden talimat aldığı gerekçesiyle yargılanması gerektiğini kaydetti.

Partinin siyasi konseyi, salı günü yaptığı açıklamada, "ülkeye ve halka karşı 2008'de hain bir suç işleyenin" tespit edilmesi için kamuya açık bir yasal sürecin gerekli olduğunu söyledi. Parti, uzun vadeli barış ve istikrarın çıkarları için bunun gerekli olduğunu savundu.

Partinin açıklamasında, "Gürcü toplumunun çoğunluğu haklı olarak Saakaşvili'nin yeterliliğinden şüphe ediyor. Ancak gerçek şu ki Saakaşvili'nin Ağustos 2008'deki pervasız eylemleri onun zihinsel dengesizliğinin bir sonucu değil, dışarıdan gelen talimatların ve iyi planlanmış bir ihanetin bir sonucuydu" ifadeleri yer aldı.

İktidar partisi, 16 yıl önce Gürcistan cumhurbaşkanının eylemlerini yönlendirdiğini iddia ettiği dış güçleri net olarak tanımlamadı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, geçtiğimiz hafta, hükümetin Savcılık Ofisi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını veya 2008 olaylarını incelemek üzere bir parlamento komisyonu kuracağını bildirmişti. Kobakhidze'ye göre, altı yıl hapis cezası çeken Saakaşvili, Rusya ile çatışmadaki rolü nedeniyle ek ihanet suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Saakaşvili, bundan da suçlu bulunması durumunda müebbet hapisle cezalandırılabilir.

Güney Osetya savaşı

2008 yılında Rusya ile yaşanan çatışmadan sorumlu olan Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin iktidarının, bu dönemde Batılı güçlerle ittifak halinde hareket ettiği biliniyordu.

Beş günlük savaş, ABD destekli Saakaşvili'nin 8 Ağustos 2008 gecesi, 1990'lardan beri cumhuriyette bulunan Rus barış güçlerinin kullandığı bir üssü bombalayarak, Gürcistan'ın Güney Osetya'daki ayrılıkçı bölgesine asker göndermesiyle başlamıştı.

O zamanki Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, buna karşılık bir "barış uygulama" operasyonu emri vermiş, bu da Tiflis güçlerinin yenilgisine yol açmıştı. 26 Ağustos'ta Moskova, Güney Osetya'nın ve bir diğer ayrılıkçı bölge olan Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı.

Görevden alındı, ABD'ye kaçtı

Saakaşvili, 2013 yılında görevden alındıktan sonra ABD'ye kaçmıştı. Saakaşvili, ayrıca 2015-2016 yıllarında ülkenin Odessa Bölgesi valisi olarak kısa bir süre görev yaptığı dönemde Ukrayna pasaportu edindi.

Eski cumhurbaşkanı, ülkedeki bir seçim sırasında gizlice Gürcistan'a döndükten sonra Ekim 2021'de gözaltına alınmıştı. Tiflis'teki yetkililer, Saakaşvili'yi 2004-2013 yılları arasında görev yaptığı süre boyunca iktidarı kötüye kullanmak, siyasi muhaliflere saldırılar düzenlemek, zimmete para geçirmek ve diğer şeylerle suçlamıştı.

56 yaşındaki Saakaşvili, kötüleşen sağlığı nedeniyle Mart 2022'den beri Gürcistan başkentindeki hastanede kalıyor. Saakaşvili, kovuşturmanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyor. Avukatları, gözaltında önemli miktarda kilo kaybeden politikacının yeterli tıbbi bakım almadığını iddia ediyor.