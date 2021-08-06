Gürcistan iktidar partisi başkanı: Rusya ile diplomatik ilişki kurma niyetimiz yok

Gürcistan Rüyası - Demokratik Gürcistan partisinin başkanı Irakli Kobahidze Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımasının ardından kopan diplomatik ilişkilerin restorasyonunun gündemde olmadığını söyledi.

Kobahidze ancak ekonomik ve insani alanlarda daha derin işbirliğini görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Kobahidze, "Bu konularda net olarak tanımlanmış bir politikamız var. İşgalden kurtulma ve Batı ile bütünleşmemizle ilgili kırmızı çizgiler var. Her şey bu kırmızı çizgiler çerçevesinde tartışılabilir, ancak diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından söz edemeyiz" dedi.

Ancak, Gürcistan'ın Rusya ile ticari, ekonomik ve insani bağların derinleştirilmesini tartışmaya hazır olduğunu söyleyen siyasi figür, "Ticari, ekonomik ve insani konulara gelince, bunu her zaman tartıştık ve devam ettirilebilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksandr Bikantov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Gürcistan tarafının hazır olduğu ölçüde Tiflis ile ikili ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı kanlı bir savaş yürüten Gürcistan, 2 Eylül 2008'de Moskova'nın iki ülkenin bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya ile diplomatik bağlarını kopardı. Gürcistan Dışişleri Bakanı daha sonra Rusya ile konsolosluk ilişkilerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Moskova'da İsviçre Büyükelçiliği bünyesinde Gürcistan için bir bölüm de kuruldu.

2012 yılından bu yana, Gürcistan Başbakanı'nın Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi Zurab Abaşidze ve Rusya'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin Prag'da düzenli toplantılar yapıyor. Bu format, bir süredir Moskova ile Tiflis arasında doğrudan diyalog için tek kanal.