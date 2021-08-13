Günlük Covid-19 tablosu yayınlandı: 157 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 157 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 285 bin 242 olarak açıklanırken, bugün iyileşen sayısı ise 16 bin 492 olarak duyuruldu.

Tabloya göre ülkede 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı ortalaması yüzde 52,21 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" açıklamasını yaptı.