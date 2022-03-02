Günlük Covid-19 tablosu bakanlık sitesinde yayınlandı: 189 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 407 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 268 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,95 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 801 bin 884 doza yükseldi.

Koca bu kez verileri paylaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske takma zorunluluğunun ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Koca yaptığı açıklamada salgının etkisini yitirdiğini belirterek "Bu sebeple salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Bu sebeple salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız" demişti. Bakan Koca bugün uzun süredir ilk kez günlük koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşmadı.