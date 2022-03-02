Maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, kapalı mekanlarda da "havalandırma iyiyse" maske kullanımının zorunlu olmayacağını söyledi.
'Açık havada maske zorunlu değil, HES uygulaması kalkıyor...'
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı alanda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak şart olmayacak.
- Yeni dönemde HES uygulaması kalkmıştır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa girişte kontrol yapılmayacak.
- Kişide hastalık belirtisi yoksa test de istenmeyecek.
'Okullarda sınıf kapatma uygulaması sona erdi, pozitif çıkanların izolasyonu yeterli olacak'
- Okullarda 2 vaka çıkması hâlinde sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılmıştır. Sonucu pozitif çıkan öğrencilerin izolasyona girmesi yeterli görülüp, eğitime aralıksız devam edilecektir.
- Turkovac aşısının üretimi artış içerisinde. Aylık 1-1,5 milyona erişilmiş olacak. Turkovac bütün hastanelerimizde uygulamaya henüz başladık. Gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında kullanımı başlatmak istiyoruz.
- Covid-19 ilacı Molnupiravir, 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek gibi bir karar alınmış değil.
'Maskeler takılmak üzere yanımızda kalacak, kapalı alanlarda buna devam edeceğiz'
- Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı.
- İzolasyon süreleri hakkında bir değişiklik yok. 7 gün kuralı geçerli.
- Özellikle uçak, sinema, servis tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.
- 2021'de yaygın maske kullanımıyla ülke olarak bunun faydasını gördük. Influenza gibi hastalıklarda azalma yaşandı.
- Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Ben yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.
'Sağlık çalışanları ve hekimler için çalışma yürütüyoruz...'
- Sağlık çalışanları ve hekimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yeni değil. Hem özlük hakları, şiddet gibi hem de sağlık çalışma ortamlarının düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışma var. Maaşlar konusunda Maliye ve Çalışma Bakanlığımız nezdinde çalışma yürütüyoruz. Buna emeklilik de dahil. Bizim burada beklentimiz hekimlerin de hakimlere benzer şekilde emeklilikte korunmasıdır.
- Şiddetle ilgili, Adalet Bakanımızla birlikte 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bir noktaya geldik. Tazminat konusunda hekimlerin de hakimler gibi korunması konusunda çalışma yaptık. 10 Mart'ta Adalet Akademisi ile birlikte sağlık çalışanlarının hukuki haklarının korunması amacıyla bir sempozyum yapılacak.
- Bütün olumsuzlukların farkındayız ve bunları çözmek için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu söylemek isterim.