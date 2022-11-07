Sokak röportajında konuşan küçük çocuklar ekonomiden isyan etti. Çocuklar, "Ekonomi çok kötü, günlük 20 lira alıyorum, bir tosta 18 lira veriyorum. Cumhurbaşkanı diyorsun akşam eve polis geliyor" dedi.

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleştirdiği sokak röportajında dikkat çeken anlar yaşandı.

Konuşmalarına ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek başlayan küçük çocuk, "Ekonomi çok kötü, günlük 20 lira alıyorum, bir tosta 18 lira veriyorum. Bir de ayrıca su param var, hepsini veriyorum param mefta oluyor. Kantinde tostu 18 liraya satıyorlar" dedi.

Muhabirin "Ekonomi neden bu hallerde?" sorusuna bir diğer küçük çocuk ise "Cumhurbaşkanı desek eve polis gelecek AKP desek aynı" şeklinde yanıt verdi.