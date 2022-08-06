Günlerdir sınırda bekliyorlar: TIR sürücüleri Meclis gündeminde

Bulgaristan sınır kapısında günlerdir bekletilen TIR sürücülerinin sorunları Meclis gündemine taşıdı. CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP'li Emre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen yaş sebze-meyve ürünleri taşıyan TIR sürücülerinin günlerdir sınır kapsında sahipsiz bırakıldıklarını ifade etti. Emre, raf ömrü süreli olan ürünlerin bozulma tehlikesi olduğunu bunun büyük ekonomik kayıplara yol açacağını belirtti. Yunus Emre, “Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen yaş meyve-sebze taşıyan sürücülerin sesini iktidar duymalı, ivedi girişimleri yaparak üreticinin ve nakliyecilerin mağduriyeti önlenmelidir” dedi.

Ticaret Bakanı'na soru önergesi

Emre’nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergedeki sorular şöyle: