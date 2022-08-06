Günlerdir sınırda bekliyorlar: TIR sürücüleri Meclis gündeminde

Bulgaristan sınır kapısında günlerdir bekletilen TIR sürücülerinin sorunları Meclis gündemine taşıdı. CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
CHP'li Emre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen yaş sebze-meyve ürünleri taşıyan TIR sürücülerinin günlerdir sınır kapsında sahipsiz bırakıldıklarını ifade etti. Emre, raf ömrü süreli olan ürünlerin bozulma tehlikesi olduğunu bunun büyük ekonomik kayıplara yol açacağını belirtti. Yunus Emre, “Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen yaş meyve-sebze taşıyan sürücülerin sesini iktidar duymalı, ivedi girişimleri yaparak üreticinin ve nakliyecilerin mağduriyeti önlenmelidir” dedi.
Ticaret Bakanı'na soru önergesi
Emre’nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergedeki sorular şöyle:
- Bakanlığınızın, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan yaş meyve – sebze ihracatına yönelik Bulgaristan tarafından getirilen engellemelere karşı yaptığı girişimler nelerdir?
- Yaş sebze – meyve taşıyan nakliyecilerimizin sorunlarının giderilmesi konusunda alınan tedbirler nelerdir?
- Bulgaristan’ın neden olduğu gecikmelerden dolayı taahhütlerini yerine getiremeyen ihracatçılarımızın zararı nereden ve nasıl karşılanacaktır?
- Sınır kapısında günlerce bekleyen raf ömrü süreli yaş sebze –meyve ürünlerinin çöp olması durumunda bunun telafisi ve tazminatı kimden karşılanacaktır?
- Bu yıl, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine öngörülen yaş sebze – meyve ihracat miktarı ve karşılığındaki döviz miktarı ne kadardır?
- Son beş yılda Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan yaş sebze – meyve ihracat miktarı ve karşılığında elde edilen tutar ne kadardır?
- Türkiye’nin yaş sebze –meyve ihracı yaptığı ülkeler hangileridir? Son beş yılda bu ülkelere yapılan ihracat miktarı ve karşılığında elde edilen döviz miktarı nedir? (ANKA)