Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 8 bin 321 işletmeye para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılının ilk yedi ayında Türkiye genelinde 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiği açıkladı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 8 bin 321 işletmeye toplam 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 24 işleme faaliyetten men edilirken, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.