Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta sıcak hava günlük yaşamı da etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 45, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 46, Kızıltepe ilçesinde de 45 derece olarak ölçüldü.

Bölge genelinde bugün de mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının yarın normale dönmesi bekleniyor.

Bismil'de bugün en yüksek sıcaklığın 46, yarın 41, Cizre'de bugün 46, yarın 41, Nusaybin'de bugün 43, yarın 39, Kızıltepe bugün 44, yarın 41 olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. (AA)