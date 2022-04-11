Güney Osetya'da seçimler ikinci tura kaldı

Güney Osetya'da Cumhurbaşkanlığı seçinleri, adayların hiçbirinin yeterli oy çokluğuna erişememesiyle sonuçlandı. En çok oy alan iki aday, görevdeki Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov ve Nyhas partisinin lideri Alan Gagloyev seçimlerde ikinci tura katılabilmeye hak kazandı.

İkinci tur seçimlerin 24 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bibilov, gazetecilere verdiği demeçte, seçimlerin sonucunu etkileyebilecek herhangi bir itirazın yapılmadığını söyledi.

Pazar günü Güney Osetya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 82,07 oldu.