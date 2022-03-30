Güney Osetya: Rusya ile birleşmek için yakın zamanda adım atacağız

SSCB'nin dağılmasını takip eden yıllarda Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Rusya ile birleşmenin cumhuriyetin stratejik hedefi olduğunu ve yakın zamanda buna ilişkin adım atacaklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rus basınına konuşan Bibilov, “Rusya ile birleşme stratejik hedefimiz. Yolumuz. Halkımızın özlemi. Ve bu yolda ilerleyeceğiz. Yakın zamanda uygun yasal adımları atacağız. Güney Osetya Cumhuriyeti, bir parçası olduğu tarihi anavatanı Rusya’ya bağlanacak” dedi.