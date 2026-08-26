Güney Kore'yi sarsan kayıp kişiler skandalı: Polis 'güvende' dedi, aylar sonra cesetleri bulundu

Güney Kore günlerdir Jeju Adası'nda ortaya çıkan kayıp kişiler skandalını konuşuyor.

Olay, Mayıs ayında kaybolan 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın dosyasının yeniden açılmasıyla ortaya çıktı.

Jang, 12 Mayıs gecesi Jeju'nun Hallim bölgesinde uzun süredir kaldığı konaklama yerinden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi.

Erkek arkadaşı 15 Mayıs'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Ancak dosyaya bakan Jeju Batı Polis Merkezi'ndeki polis memuru, ihbardan yalnızca birkaç saat sonra Jang'a ulaştığını söyledi.

Polis, Jang'ın güvende olduğunu ancak yerinin yakınlarına açıklanmasını istemediğini öne sürdü.

Bunun üzerine dosya kapatıldı.

Jang'la hiç konuşmamıştı

Aylar sonra yapılan incelemedeyse polis memurunun anlattıklarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Telefon kayıtlarında memurla Jang arasında herhangi bir görüşme bulunamadı.

Dahası Jang'a ilişkin kayıt polis teşkilatının kayıp kişiler sisteminden de kaldırılmıştı.

Güney Kore basınının aktardığına göre polis memuru, sistemdeki kaydı silerken gerekçe olarak Jang'ın "trafik kazasında öldüğünü" bile yazmıştı.

Jang'ın ailesinin yeniden başvurmasının ardından vaka ağustos ayında tekrar açıldı ve geniş çaplı arama başlatıldı.

24 Ağustos'ta, kayboluşundan 104 gün sonra Jang'ın cesedi bulundu.

Ceset, genç kadının kaybolmadan önce yaşadığı konaklama yerinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki ormanlık alandaydı.

Kimlik tespiti diş kayıtları üzerinden yapıldı.

Polis ilk incelemelerde Jang'ın ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesine ilişkin belirgin bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Kesin ölüm nedeni üzerindeki incelemeler sürüyor.

Görüntüler istendiğinde çoktan silinmişti

Polisin ilk kayıp ihbarını birkaç saat içinde kapatmasının soruşturmayı nasıl felce uğrattığı daha sonra ortaya çıktı.

Jang'ın son görüldüğü bölgedeki 111 güvenlik kamerası ile yedi trafik kamerasının, toplam 118 kameranın görüntülerine ancak yaklaşık iki ay sonra başvuruldu.

Oysa görüntülerin saklama süresi 30 gündü.

Polis görüntüleri istediğinde Jang'ın kaybolduğu günlere ait kayıtların tamamı çoktan otomatik olarak silinmişti.

Böylece genç kadının kaybolmasının hemen ardından izlenebilecek en önemli kanıtlardan biri de polisin zamanında harekete geçmemesi nedeniyle ortadan kalktı.

Aynı polisin baktığı başka bir kayıp kişi de ölü bulundu

Skandal bununla sınırlı kalmadı.

Jeju'da temmuz ayında kaybolduğu bildirilen 60'lı yaşlarında bir erkeğin dosyasına da aynı polis memurunun baktığı ortaya çıktı.

Memurun bu kez de kayıp kişinin ailesine adamın güvende olduğunu ancak bulunduğu yeri açıklamak istemediğini söylediği ve dosyayı kapattığı belirlendi.

Jang'ın vakasının kamuoyuna yansımasının ardından adamın ailesi yeniden polise başvurdu.

Arama yeniden başlatıldı.

Kayıp adam, ilk ihbardan 51 gün sonra ölü bulundu.

Ailenin Güney Kore basınına yaptığı açıklama ülkede büyük tepki yarattı. Yakınları, polise güvenerek haftalarca beklediklerini, sonunda karşılarında yalnızca babalarının kalıntılarını bulduklarını söyledi.

298 dosya yeniden inceleniyor

İki vakanın ardından soruşturma polis memurunun geçmişte baktığı diğer kayıp dosyalarına doğru genişletildi.

Jeju polisi, söz konusu memurun Mart 2025 ile Temmuz 2026 arasında toplam 298 kayıp kişi vakasına baktığını açıkladı.

Bu dosyaların yaklaşık 200'ünün memur tarafından tek başına kapatıldığı belirtiliyor.

Ancak şu aşamada bu dosyaların tamamının usulsüz biçimde kapatıldığına ilişkin bir bulgu yok.

Polisin ilk incelemelerinde yaklaşık 10 vakada benzer usulsüzlük şüphesi bulunduğu bildirildi.

Jeju polisi şimdi yaklaşık 20 kişilik özel bir ekip kurarak 298 dosyanın tamamını yeniden inceliyor.

Skandalın boyutu, Jeju'daki kayıp kişi sayılarıyla birlikte daha da dikkat çekici hale geliyor.

Resmi verilere göre adada 2023'ten Temmuz 2026'ya kadar 2 bin 914 yetişkin hakkında kayıp ihbarında bulunuldu.

Polis teşkilatında kriz

Skandal Güney Kore hükümetini de harekete geçirdi.

Başbakan Han Seong-sook, ülkedeki kayıp kişi vakalarının polis tarafından nasıl ele alındığının kapsamlı biçimde incelenmesi talimatını verdi.

Kayıp vakalarının soruşturulması ve kapatılması yetkisinin aynı kişide toplanmasının önüne geçilmesi de gündeme geldi.

Jeju Batı Polis Merkezi'nin mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dört polis yetkilisi soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Dosyaları kapattığı belirlenen polis memuru hakkında ise görevi ihmal, resmi elektronik kayıtları tahrif etme ve görevli makamları yanıltma suçlamalarıyla 25 Ağustos'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

Güney Kore'de tartışma artık yalnızca tek bir polis memurunun davranışlarına odaklanmıyor.

Bir polis memurunun kayıp bir kişiye ulaştığına ilişkin herhangi bir kanıt göstermeden dosyayı kapatabilmesi, kişiyi kayıp kişiler sisteminden çıkarabilmesi ve bütün bunların aylar boyunca denetlenmemesi, ülkedeki kayıp vakalarının nasıl soruşturulduğuna ilişkin daha geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi.

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