Güney Kore, eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye has af ilan etti.

Adalet Bakanı Park Beom-kye Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore hükümetinin yolsuzluk suçlamalarıyla hapsedilen eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi affetme kararı aldığını duyurdu.

Park, geniş kapsamlı yolsuzluk suçlamaları ve görevi kötüye kullanmaya dayanan bir skandal nedeniyle azledildikten sonra Mart 2017'de 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KDHC'ye karşı ABD destekli militarizasyonu radikal bir şekilde destekleyen Park Chung-hye, Kore'deki ABD destekli askeri cuntanın lideri Park Beom-kye'nin kızı olarak da biliniyordu.

Rüşvetçi Cumhurbaşkanı Park, yandaşlarıyla birlikte Samsung ve diğer büyük Güney Koreli şirketlerden on milyonlarca dolarlık rüşvet alma ve bu şirketlerin talepleri doğrultusunda ülke siyasetine müdahale etmek için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.