Güney Kore'deki izdihamdan sağ kurtulan kişi neler yaşandığını anlattı

Güney Kore'de Cadılar Bayramı'nda 150 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda sağ kurtulan Avustralyalı bir kişi, izdihamdan yetkilileri sorumlu tuttu.

Nathan Taverniti adlı kişi, olayın nedeninin yetkililerin kalabalığı iyi yönetememesi olduğunu söyledi.

Associated Press'te yer alan habere göre, olay nedeniyle yaşadığı şoku hala atlatamadığını söyleyen Taverniti, "Hükümet eğer orada birçok insanın olacağını ve yol barikatı olacağını biliyorsa, oraya daha fazla polis ve acil hizmet görevlisi konuşlandırmalıydı" dedi.

Kutlamalar sırasında yakınında bulunan kişilerin düşmeye başladığını söyleyen Taverniti, "Birden daha fazla insan düşmeye başladı. Orada çok fazla insan vardı" dedi.

Olay sırasında düşen arkadaşlarını kurtarmak istediğini söyleyen Taverniti, bu sırada üzerine dengesini kaybeden insanların düştüğünü belirtti.

Olayın gerçekleştiği yerin yakınlarındaki barlara ve kulüplere kapılarını açmasını istediğini kaydeden Taverniti, hiçbirinin çağrısına yanıt vermediğini ifade etti. Taverniti, polislerin olaydan yarım saat sonra bölgeye varabildiğini söyledi.

Olay yerinde arkadaşının bilinçsiz bir şekilde yerde yattığını gördüğünü söyleyen Taverniti, iki arkadaşının da hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Taverniti, "Yüzde 100 inanıyorum ki, olay, hükümetin yönetememesinden ve beceriksizliğinden kaynaklandı, çünkü bu kentte Cadılar Bayramı'nın hep kalabalık kutlandığını biliyordum. Polisin varlığı kesinlikle yetersizdi" diye konuştu.