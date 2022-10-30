Güney Kore'deki izdihamda ölü sayısı 151'e yükseldi: Ulusal yas ilan edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükselirken, 19'u ağır 82 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu aktaran yetkililer, 97 kadın ve 54 erkeğin yaşanan izdihamda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yaşamını yitiren 19 kişinin yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğu kaydedildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, polisin hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ulusal yas ilan edildi

Olayın ardından acil durum toplantıları düzenleyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Yoon, ulusal yas ilan ederken, "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı" dedi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden açıklama

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ise izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçilikçe yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu aşamada ölen ve yaralananlar arasında vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur. Bununla birlikte, bu elim olay sonrasında, Kore'de bulunan yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizle acilen temasa geçmeleri önemle rica olunur."