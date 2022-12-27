Güney Kore'de rüşvet ve yolsuzluktan cezaevinde olan eski devlet başkanına af kararı

Yonhap'ta yayımlanan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un mayısta göreve gelmesinden bu yana ikinci kez kullandığı af yetkisinden, eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak da dahil olmak üzere bazı siyasetçi ve bürokratlar yararlandı.

Rüşvet ve zimmete para geçirme suçlarından 2018'de 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gidilmesinin ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Balkanı Lee, aftan yararlandı.

İki yıllık hapis cezası gelecek yıl mayısta sona ermesi beklenen eski Başkan Moon Jae-in'e yakın liberal siyasetçi eski Güney Gyeongsang Valisi Kim Kyoung-soo da aftan yararlanan bir başka önemli kişi oldu.

Ayrıca, eski Başkan Park Geun-hye döneminin Genelkurmay Başkanı Kim Ki-choon, eski Maliye Bakanı Choi Kyoung-hwan, eski Ulusal İstihbarat Servisi Yöneticileri Nam Jae-joon, Lee Byung-kee ve Lee Byong-ho ile devlet başkanlığı siyasi işlerden sorumlu eski sekreteri Jun Byung-hun da aftan yararlandı.

Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Lee Jae-yong ve bazı iş insanları da Yoon'un ağustostaki ilk affından yararlanmıştı.

Lee'nin 10 milyon dolarlık rüşvet skandalı

Güney Kore'de mahkeme, 29 Ekim 2020'de "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra 2019'da kefaletle serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Lee hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasını onamıştı.

Mahkeme, Lee hakkında verilen 10,9 milyon dolarlık para cezası hükmünü de onaylamıştı.

Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülmüştü. (AA)