Güney Kore'de nakliyat işçileri 'greve devam' dedi

Güney Kore'de akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından daha da yakıcı hâle gelen enflasyona karşı greve çıkan nakliyat işçileri, hükümetle yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmaması üzerine 'greve devam' kararı aldı.

Kargo-Nakliyat Sendikası tarafından görüşmelerin altıncı gününde ilan edilen kararın ardından yetkililer grevin sona erdirilmesi için çağrıda bulunurken, Ulaştırma Bakanlığı diyaloğun süreceğini iddia etti.

İşçilerin temel talebi, artan hayat pahalılığı karşısında Covid-19 döneminde sağlanan asgari ücret garantilerinin süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılması. Bir diğer önemli talep ise emniyetsiz sürüşe yol açması sebebiyle uzun çalışma saatlerinin önlenmesi.

Üretim yavaşladı

Grevle birlikte Hyundai Motor'un en büyük fabrika kompleksinde üretim büyük oranda düşerken, Güney Kore'nin en önemli çelik üreticilerinden POSCO da dahil olmak üzere bir dizi şirketin sevkiyatları önemli ölçüde aksadı.

Öte yandan ülkenin taşımacılık faaliyetlerinin yüzde 80'inin gerçekleştiği Busan Limanı'ndaki ticari akışın da üçte iki oranında azaldığı bildiriliyor.